Иван Крузенштерн первый выходец из России, которому удалось обогнуть земной шар на двух кораблях Нева и Надежда

Иван Крузенштерн имеет заслуженную славу, как мореплаватель, талантливый ученый и выдающийся военный деятель.

Иван Крузенштерн подробно описал свое путешествие в научном труде, который был опубликован. Всего с 1809 по 1812 годы вышло в свет три тома Путешествий вокруг света и Атлас к путешествиям.

Несмотря на занятость в качестве представителя дипмиссии в Великобритании (1812 г) и директора Морского кадетского корпуса, И. Крузенштерн к 1836 году составил и отдал в печать Атлас Южного моря.

Авторитет И. Крузенштерна к этому времени был весьма велик, а опыт позволил спланировать морские путешествия Беллинсгаузена-Азарова, Шишмарева, Отто Коцебу, Станюковича-Литке. Кто знает, состоялись ли бы эти плавания, не приложи к ним руку Иван Крузенштерн.