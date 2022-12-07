В результате атаки ВСУ начался пожар на складе с серой химзавода «Стирол» в Горловке
2022-12-07 21:02
Мэр Горловки Иван Приходько заявил, что в результате атаки со стороны ВСУ начался пожар на складе с серой местного химзавода «Стирол».
В среду ночью, 7 декабря 2022 года, мэр Горловки Иван Приходько в своём Telegram-канале сообщил о том, что в результате обстрела украинскими бойцами местного химического предприятия «Стирол» загорелся склад с серой, на месте ЧП работают сотрудники МЧС.
Приходько также добавил, что угрозы жизни и здоровью жителей города Горловка в Донецкой Народной Республики нет, но может распространиться едкий запах серы.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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