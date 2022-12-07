Путин назвал бессмысленными разговоры о дополнительной мобилизации в РФ

Владимир Путин утверждает, что на текущий момент в России не нужно проводить новую мобилизацию населения.

7 декабря Владимир Путин поучаствовал в видеоконференции с постоянными членами Совета по правам человека РФ, где публично заявил, что считает бессмысленными любые обсуждения дополнительной мобилизации в России. По данным Путина, на текущий момент российская армия имеет достаточное количество мобилизованных граждан для успешного достижения целей спецоперации.

Также Владимир Путин подчеркнул, что из 300 тысяч мобилизованных россиян лишь 150 тысяч находятся в зоне СВО, в то время как остальные продолжают проходить военную подготовку.