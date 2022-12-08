Врачи рассказали, почему ноют ноги ночью
Бывало так, что сложно заснуть из-за непривычных ощущений в ногах? Они ноют, гудят, болят. Почему так бывает и что делать — задаем эти вопросы неврологу Кунцевского центра Evolutis clinic Николаю Киселеву.
№ 1 — проблемы с сердцем:
При нарушениях в работе сердечно-сосудистой системы возможны отеки стоп, лодыжек и голени. Ноги отекают, кожа на них бледная и холодная, есть давящее чувство в груди. Спать мешает как дискомфорт в ногах, так и боли в сердце и кашель, которые становятся сильнее в положении лежа. Отек уменьшается утром, но ситуация повторяется каждый день. Среди возможных причин — сердечная недостаточность, атеросклероз нижних конечностей и некоторые другие сердечно-сосудистые заболевания.
Что делать? Срочно идти на прием к кардиологу, который и скажет, что делать дальше.
№ 2 — болезни почек:
При них характерны тяжесть и гул, отеки и зуд в ногах, постоянная жажда. Такие симптомы могут быть признаком развивающейся почечной недостаточности.
Что делать? Обследоваться, проконсультироваться с урологом.
№ 3 — заболевания вен:
Это варикозное расширение вен, флебит, тромбоз. При них ноги быстро устают, болят к вечеру, становятся тяжелыми, а на голенях могут быть заметны сосудистые паутинки или проступающие через кожу узловатые вены.
Что делать? Обследовать вены нижних конечностей у флеболога, который посоветует метод лечения в зависимости от выраженности проблемы.
№ 4 — заболевания позвоночника или суставов:
При проблемах с позвоночником защемляются нервные корешки, которые идут к нижним конечностям, а человек ощущает слабость, онемение в ногах, боли. Заболевания суставов проявляются болью в ноге, отечностью в области сустава, локальным покраснением кожи, ограниченностью движений на сгибание/разгибание в суставах.
Что делать? Найти причину и необходимые методы лечения с неврологом.
№ 5 — плоскостопие и другие виды деформации стоп:
При плоскостопии болят сами стопы, а боль может отдавать в коленные и даже тазобедренные суставы, возможен отек в лодыжках. Дискомфорт усиливается после больших физических нагрузок, а заметить плоскостопие можно по характерному внешнему виду стопы, увеличению необходимого размера обуви, приросту стопы вширь, неравномерному износу обуви (больше стирается внутренняя часть подошвы).
Другой вариант, кроме плоскостопия, — вальгусная деформация стопы. Типичная картина стопы — деформация большого и второго пальцев, «косточка», изменения походки, негативное влияние на суставы.
Что делать? Обратиться к травматологу-ортопеду, который проведет обследование и порекомендует специальные стельки или другие приспособления, методики для коррекции проблемы.
Опубликовано: Ангелина Крент