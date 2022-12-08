Врачи рассказали, почему ноют ноги ночью

Бывало так, что сложно заснуть из-за непривычных ощущений в ногах? Они ноют, гудят, болят. Почему так бывает и что делать — задаем эти вопросы неврологу Кунцевского центра Evolutis clinic Николаю Киселеву.

№ 1 — проблемы с сердцем:

При нарушениях в работе сердечно-сосудистой системы возможны отеки стоп, лодыжек и голени. Ноги отекают, кожа на них бледная и холодная, есть давящее чувство в груди. Спать мешает как дискомфорт в ногах, так и боли в сердце и кашель, которые становятся сильнее в положении лежа. Отек уменьшается утром, но ситуация повторяется каждый день. Среди возможных причин — сердечная недостаточность, атеросклероз нижних конечностей и некоторые другие сердечно-сосудистые заболевания.

Что делать? Срочно идти на прием к кардиологу, который и скажет, что делать дальше.

№ 2 — болезни почек:

При них характерны тяжесть и гул, отеки и зуд в ногах, постоянная жажда. Такие симптомы могут быть признаком развивающейся почечной недостаточности.

Что делать? Обследоваться, проконсультироваться с урологом.

№ 3 — заболевания вен:

Это варикозное расширение вен, флебит, тромбоз. При них ноги быстро устают, болят к вечеру, становятся тяжелыми, а на голенях могут быть заметны сосудистые паутинки или проступающие через кожу узловатые вены.

Что делать? Обследовать вены нижних конечностей у флеболога, который посоветует метод лечения в зависимости от выраженности проблемы.

№ 4 — заболевания позвоночника или суставов:

При проблемах с позвоночником защемляются нервные корешки, которые идут к нижним конечностям, а человек ощущает слабость, онемение в ногах, боли. Заболевания суставов проявляются болью в ноге, отечностью в области сустава, локальным покраснением кожи, ограниченностью движений на сгибание/разгибание в суставах.

Что делать? Найти причину и необходимые методы лечения с неврологом.

№ 5 — плоскостопие и другие виды деформации стоп:

При плоскостопии болят сами стопы, а боль может отдавать в коленные и даже тазобедренные суставы, возможен отек в лодыжках. Дискомфорт усиливается после больших физических нагрузок, а заметить плоскостопие можно по характерному внешнему виду стопы, увеличению необходимого размера обуви, приросту стопы вширь, неравномерному износу обуви (больше стирается внутренняя часть подошвы).

Другой вариант, кроме плоскостопия, — вальгусная деформация стопы. Типичная картина стопы — деформация большого и второго пальцев, «косточка», изменения походки, негативное влияние на суставы.

Что делать? Обратиться к травматологу-ортопеду, который проведет обследование и порекомендует специальные стельки или другие приспособления, методики для коррекции проблемы.