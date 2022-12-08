Морочко рассказал о попадании пехоты ВСУ под «дружественный» огонь своей артиллерии

Офицер Народной милиции ЛНР рассказал о попадании пехоты ВСУ под «дружественный» огонь своей артиллерии.

На Сватовском направлении подразделения украинской армии попали под «дружественный» огонь собственной артиллерии, завил офицер Народной милиции Луганской Народной Республики со ссылкой на разведданные.

"В ходе очередной попытки прорвать оборону наших войск на Сватовском направлении пехота ВСУ попала под дружественный огонь собственной артиллерии", - написал Морочко в Telegram.

По словам офицера, часть личного состава, попавшего в зону артиллерийского поражения, была уничтожена, некоторые успели вернуться на исходные позиции.