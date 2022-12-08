ВКС России уничтожили РСЗО MLRS, MARS-II и HIMARS ВСУ

В Минобороны РФ сообщили об уничтожении установок РСЗО MLRS, MARS-II и HIMARS украинской армии.

В четверг, 8 декабря 2022 года, официальный представитель Министерства обороны РФ Игорь Конашенков в ходе брифинга сообщил о том, что служащие российских воздушно космических сил уничтожили 5 установок реактивных систем залпового огня американского производства MLRS и немецкого MARS-II в районе сёл Шевченковское и Григоровское Запорожской области.

Конашенков добавил, что высокоточным оружием ВКС России также уничтожены 2 американские пусковые установки РСЗО HIMARS в окрестностях села Ильичёвка ДНР.