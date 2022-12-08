FT: Венгрия выступила против нового пакета санкций ЕС в отношении России

Журналисты Financial Times рассказали об отказе Будапешта поддержать новый антироссийский пакет санкций Евросоюза.

8 декабря международная газета Financial Times опубликовала статью, в которой со ссылкой анонимного информатора заявила о том, что постоянное представительство Венгрии в Евросоюзе выступило против нового пакета санкций ЕС в отношении Российской Федерации. Также источник FT отметил, что Будапешт категорически против увеличения европейского фонда, из которого финансируется военная помощь Киеву.

По данным Financial Times, в ближайшем будущем Венгрия намеревается блокировать все инициативы Европейского союза, которые направлены на поддержку украинского государства в условиях российской спецоперации.