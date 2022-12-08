Российская авиация уничтожила 90 польских наёмников ВСУ в районе посёлка Боровское

Генерал-лейтенант РФ Игорь Конашенков сообщил, что российская авиация уничтожила более 90 польских наёмников ВСУ в районе посёлка Боровское.

8 декабря представитель Министерства обороны России Игорь Конашенков в пресс-релизе заявил о том, что за прошедшие сутки спецоперации высокоточным ударом российских воздушно-космических сил были уничтожены не менее 90 польских наёмников Вооружённых сил Украины в окрестностях посёлка Боровское Харьковской области.

Помимо прочего, российская авиация уничтожила пять американских и немецких установок реактивных систем залпового огня MLRS и MARS-II, а также две американские HIMARS украинской стороны.