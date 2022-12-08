ВС РФ отразили атаки ВСУ на Донецком направлении, уничтожив более 50 бойцов

В Минобороны РФ заявили, что российские военные отразили атаки ВСУ на Донецком направлении, уничтожив более 50 единиц живой силы противника.

8 декабря российский генерал-лейтенант Игорь Конашенков в ходе брифинга Министерства обороны России сообщил о том, что служащие Вооружённых сил РФ отразили все провальные попытки атаки украинской армии в направлении посёлка Спорное и села Берестовое на Донецком направлении.

Конашенков уточнил, что на данном участке фронта попытки атаковать позиции ВС РФ закончили для ВСУ потерей не менее пятидесяти единиц личного состава, а также трёх боевых бронированных машин и двух пикапов.