ВС РФ отразили атаки ВСУ на Донецком направлении, уничтожив более 50 бойцов
2022-12-08 14:31
В Минобороны РФ заявили, что российские военные отразили атаки ВСУ на Донецком направлении, уничтожив более 50 единиц живой силы противника.
8 декабря российский генерал-лейтенант Игорь Конашенков в ходе брифинга Министерства обороны России сообщил о том, что служащие Вооружённых сил РФ отразили все провальные попытки атаки украинской армии в направлении посёлка Спорное и села Берестовое на Донецком направлении.
Конашенков уточнил, что на данном участке фронта попытки атаковать позиции ВС РФ закончили для ВСУ потерей не менее пятидесяти единиц личного состава, а также трёх боевых бронированных машин и двух пикапов.
Опубликовано: Диана Мудреченко
Национальный банк Беларуси исключил евро из валютной корзины
Арзамасова намекнула о съемках продолжения сериала Папины дочки
Меркель: Киев использовал Минские соглашения для подготовки к войне
Лукашенко прибыл с рабочим визитом в Кыргызстан для участия в саммите ЕАЭС
Financial Times: ВСУ планируют атаковать военные объекты России в Сибири