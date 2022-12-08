Захарова: США будут подогревать конфликт на Украине как минимум до конца 2025 года
2022-12-08 14:50
Российский дипломат Мария Захарова заявила, что США будут подогревать конфликт на Украине как минимум до конца 2025 года для заработка с помощью коррупционных схем.
8 декабря официальный представитель Министерства иностранных дел Российской Федерации Мария Захарова в пресс-релизе заявила, что власти Соединённых Штатов планируют, «исходя из тех документов, которые ни от кого не скрывают», поддерживать украинский конфликт как минимум до конца 2025 года.
Захарова пояснила, что Вашингтон затягивает конфликт на Украине ради заработка с помощью коррупционных схем, ведь американские средства массовой информации уже сегодня упиваются деталями коррупционного марафона «Белый дом – Киев – Белый дом».
Опубликовано: Диана Мудреченко
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