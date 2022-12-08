Путин: Россия наносит удары по инфраструктуре Украины в ответ на атаку Крымского моста

Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия наносит удары по инфраструктуре Украины в ответ на атаку со стороны ВСУ по Крымскому мосту и Курской АЭС.

8 декабря президент Российской Федерации Владимир Путин на встрече с участниками церемонии награждения Героев России объяснил причину ударов ВС РФ по украинским инфраструктурным объектам, заявив о том, что Москва отвечает на удары киевского режима по Крымскому мосту и линиям электропередачи с Курской АЭС.

Путин отметил факт того, что Запад не замечает действий Украины против России, но при этом ответные шаги Москвы вызывают «шум, гам, треск на всю Вселенную», которые не смогут помешать выполнению боевых задач в рамках спецоперации.