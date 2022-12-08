Болтон: обмен Грайнер на Бута означает капитуляцию США

Экс-советник по нацбезопасности США Джон Болтон заявил, что состоявшийся обмен Бриттни Гранейр на Виктора Бута означает капитуляцию Штатов.

8 декабря бывший советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон в своём аккаунте Twitter прокомментировал состоявшийся в Абу-Даби обмен гражданина России Виктора Бута на американскую баскетболистку Бриттни Грайнер.

Болтон заявил, что данная процедура обмена является не сделкой, а капитуляцией Соединённых Штатов, которая по мнению американского политика, вызвала улыбку у недружественных Вашингтону государств.