Экс-советник Трампа Болтон: обмен Бута- это капитуляция США

Экс-советник по нацбезопасности США Болтон заявил, что обмен Грайнер на Бута означает капитуляцию Америки.

Бывший советник экс-президента США Дональда Трампа Джон Болтон на своей странице Twitter прокоментировал ситуацию по обмену заключенными между США и Россией и заявил, что обмен Бриттни Грайнер на россиянина Виктора Бута означает капитуляцию США.

Болтон подчеркнул, что освободив Виктора Бута, США освободили бывшего подполковника советской армии, которого когда-то назвали самым успешным торговцев оружия в мире.

Ранее сегодня СМИ сообщали, что в аэропорту Абу-Даби состоялся обмен американской баскетболистки Бриттни Грайнер на россиянина Виктора Бута о освобождении, которого Москва вела долгие переговоры с Вашингтоном.