Украинский бизнесмен Рианат Ахметов заявил, что Владимир Зеленский своими реформами пытается захватить власть в Украине.

8 декабря украинский миллиардер Ринат Ахметов в своём интервью американской газете The Washington Post обвинил действующего президента Украины Владимира Зеленского в попытке захвата власти у олигархов в стране.

Предприниматель считает, что политическое руководство киевского режима должно выстраивать нормальные отношения с бизнесом, которые регулируются «цивилизованным способом».

Ахметов отметил, что в Соединённых Штатах и Европейском союзе нет закона об олигархах, вместо этого у них есть закон о лоббировании, в то время как Зеленский своим скандальным законом, подписанным в ноябре 2021 года, запретил богатейшим людям Украины финансировать политические партии и владеть средствами массовой информации.