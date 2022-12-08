Бизнесмен Ахметов: Зеленский пытается захватить власть в Украине
Украинский бизнесмен Рианат Ахметов заявил, что Владимир Зеленский своими реформами пытается захватить власть в Украине.
8 декабря украинский миллиардер Ринат Ахметов в своём интервью американской газете The Washington Post обвинил действующего президента Украины Владимира Зеленского в попытке захвата власти у олигархов в стране.
Предприниматель считает, что политическое руководство киевского режима должно выстраивать нормальные отношения с бизнесом, которые регулируются «цивилизованным способом».
Ахметов отметил, что в Соединённых Штатах и Европейском союзе нет закона об олигархах, вместо этого у них есть закон о лоббировании, в то время как Зеленский своим скандальным законом, подписанным в ноябре 2021 года, запретил богатейшим людям Украины финансировать политические партии и владеть средствами массовой информации.
Опубликовано: Диана Мудреченко
WP: бизнесмен Ахметов обвинил Зеленского в попытке захватить власть на Украине
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