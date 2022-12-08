Дипломат Гаврилов сообщил, что удар по военным аэродромам мог создать риск для ядерной безопасности.

8 декабря РИА Новости сообщили, что военный специалист и глава российской делегации Константин Гаврилов на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями заявил, что украинские беспилотники, которые были задействованы при атаке на российские стратегические аэродромы "Дягилево" и "Энгельс" могли создать риск ядерной безопасности.

Гаврилов утверждает, что НАТО знало о подготовке украинских атак на российские аэродромы, более того американская корпорация "Raytheon Technologies" принимала непосредственное участие на ровне со специалистами украинского конструкторского бюро "Луч" в модернизации советских дронов "Стриж", которые применялись в этих атаках.