Гаврилов: страны НАТО причастны к атакам ВСУ на российские аэродромы «Дягилево» и «Энельс»
Российский дипломат Константин Гаврилов заявил о причастности блока НАТО к атакам ВСУ на российские военные аэродромы «Дягилево» и «Энельс».
8 декабря информационное агентство «РИА Новости», со ссылкой на главу делегации России на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константина Гаврилова, сообщило о причастности НАТО к атаке украинских беспилотников на российские военные аэродромы «Дягилево» и «Энельс».
Гаврилов утверждает, что киевскому режиму «фактически было публично озвучено указание совершить эту вероломную провокацию», в подготовке которой участвовали специалисты американской корпорации Raytheon Technologies.
Российский дипломат уточнил, что американские инженеры с участием специалистов киевского конструкторского бюро «Луч» проводили работы на Харьковском авиационном заводе по модернизации дронов, совершивших атаку на аэродромы в Рязанской и Саратовской областях России.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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