Российский дипломат Константин Гаврилов заявил о причастности блока НАТО к атакам ВСУ на российские военные аэродромы «Дягилево» и «Энельс».

8 декабря информационное агентство «РИА Новости», со ссылкой на главу делегации России на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константина Гаврилова, сообщило о причастности НАТО к атаке украинских беспилотников на российские военные аэродромы «Дягилево» и «Энельс».

Гаврилов утверждает, что киевскому режиму «фактически было публично озвучено указание совершить эту вероломную провокацию», в подготовке которой участвовали специалисты американской корпорации Raytheon Technologies.

Российский дипломат уточнил, что американские инженеры с участием специалистов киевского конструкторского бюро «Луч» проводили работы на Харьковском авиационном заводе по модернизации дронов, совершивших атаку на аэродромы в Рязанской и Саратовской областях России.