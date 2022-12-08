Помилованная американка Бриттни Грайнер пообещала вернуться в Россию
2022-12-08 23:01
Помилованная американская баскетболистка Бриттни Грайнер пообещала вернуться в Россию.
8 декабря информационное агентство «РИА Новости» сообщило о том, что отбывавшую срок в российской колонии баскетболистку сборной США Бриттни Грайнер перед выходом на свободу спросили, приедет ли она еще в Россию.
На данный вопрос помилованная Грайнер ответила положительно, за что её похвалили сотрудники исправительного учреждения и позвали вновь приехать в Россию из США, куда американка вернулась после обмена на россиянина Виктора Бута.
Опубликовано: Диана Мудреченко