Помилованная американка Бриттни Грайнер пообещала вернуться в Россию

Помилованная американская баскетболистка Бриттни Грайнер пообещала вернуться в Россию.

8 декабря информационное агентство «РИА Новости» сообщило о том, что отбывавшую срок в российской колонии баскетболистку сборной США Бриттни Грайнер перед выходом на свободу спросили, приедет ли она еще в Россию.

На данный вопрос помилованная Грайнер ответила положительно, за что её похвалили сотрудники исправительного учреждения и позвали вновь приехать в Россию из США, куда американка вернулась после обмена на россиянина Виктора Бута.