Ушел из жизни знаменитый барабанщик The Stranglers Джет Блэк

Музыкант британской рок-группы умер в возрасте 84-х лет после продолжительной болезни.

Барабанщик и основатель рок-группы The Stranglers Брайан Джон Даффи из Британии умер в возрасте 84-ти лет. Музыкант более известен поклонникам как Джет Блэк.

По словам представителя музыканта, Блэк скончался 6-го декабря. Культовый барабанщик ушел из жизни после продолжительной болезни.

Из-за плохого состояния здоровья Джон Даффи в последнее время жил в своем загородном доме в Северном Уэльсе вместе с семьей и друзьями.

Группа The Stranglers появилась в 1974-м году и стала одной из основоположниц постпанка.

Музыкант также создал одну из первых пивоварен в Англии и владел цехом по производству мороженого.