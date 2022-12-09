Ушел из жизни знаменитый барабанщик The Stranglers Джет Блэк
Музыкант британской рок-группы умер в возрасте 84-х лет после продолжительной болезни.
Барабанщик и основатель рок-группы The Stranglers Брайан Джон Даффи из Британии умер в возрасте 84-ти лет. Музыкант более известен поклонникам как Джет Блэк.
По словам представителя музыканта, Блэк скончался 6-го декабря. Культовый барабанщик ушел из жизни после продолжительной болезни.
Из-за плохого состояния здоровья Джон Даффи в последнее время жил в своем загородном доме в Северном Уэльсе вместе с семьей и друзьями.
Группа The Stranglers появилась в 1974-м году и стала одной из основоположниц постпанка.
Музыкант также создал одну из первых пивоварен в Англии и владел цехом по производству мороженого.
Опубликовано: Светлана Гаврусева
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Ушел из жизни знаменитый барабанщик The Stranglers Джет Блэк
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