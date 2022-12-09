Группа А-Студио выпустила новый альбом под названием «А’21»

Фанатам пришлось долго ждать этот альбом: последняя пластинка коллектива вышла в свет еще в 2010-м году.

Группа А-Студио в ночь на 9 декабря 2022 года представила новый альбом «А’21», который можно слушать на всех цифровых платформах, сообщает КП.

Фанатам пришлось долго ждать этот альбом: последняя пластинка коллектива вышла еще в 2015, но и это была запись концерта, куда вошли лучшие песни за годы творчества А-Студио. А полноценный последний альбом «Волны» был в 2010-м.

В премьерный альбом «А’21» вошло 9 композиций.

Одна из песен - «Это всё она» - была опубликована еще до выхода пластинки и тепло принята фанатами.

Услышать вживую новый альбом «А’21» можно будет на концерте коллектива в клубе 1930 Moskov. Во время выступления участники группы планируют исполнить также свои главные хиты.