Пресс-секретарь Кремля согласился, что Украина использовала минские соглашения для подготовки к войне.

Украина использовала минские соглашения для того, чтобы "тянуть время" для подготовки к войне, в этом плане оценка Ангелы Меркель верна, заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. Об этом ранее говорил Владимир Путин,напомнил он.

"Он (Владимир Путин) призывал все страны подтвердить свои подписи реальными действиями, но все мурыжили. Теперь мы имеем тяжелые последствия", - сказал Песков.

Ранее бывший канцлер Германии Ангела Меркель в интервью изданию Zeit 7 высказала мнение о том, что минские соглашения заключались, чтобы "дать Украине время", и Киев использовал его "чтобы стать сильнее".