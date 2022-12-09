Песков согласился со словами Меркель о реальном назначении минских договоренностей
Пресс-секретарь Кремля согласился, что Украина использовала минские соглашения для подготовки к войне.
Украина использовала минские соглашения для того, чтобы "тянуть время" для подготовки к войне, в этом плане оценка Ангелы Меркель верна, заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. Об этом ранее говорил Владимир Путин,напомнил он.
"Он (Владимир Путин) призывал все страны подтвердить свои подписи реальными действиями, но все мурыжили. Теперь мы имеем тяжелые последствия", - сказал Песков.
Ранее бывший канцлер Германии Ангела Меркель в интервью изданию Zeit 7 высказала мнение о том, что минские соглашения заключались, чтобы "дать Украине время", и Киев использовал его "чтобы стать сильнее".
Опубликовано: Максим Алексеев
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