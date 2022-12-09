Argus сообщил о падении цены на российскую марку нефти Urals ниже 45 долларов за баррель
Ценовое агентство Argus сообщило о падении цены на российскую марку нефти Urals до отметки ниже 45 долларов за барель.
Нефть марки Urals, которую поставляет на мировой рынок Россия, подешевела до отметки в 43,72 доллара за баррель, сообщило ценовое агентсво Argus.
Аналитики изданя Bloomberg полагают, что на снижение стоимости российских углеводородов повлияло не столько введение потолка цен со стороны G7, ЕС и Австралии, сколько уход с европейского рынка.
"У Urals просто нет покупателей рядом, поэтому производителям приходится идти на снижение цены, чтобы привлечь покупателей из других регионов мира", - считает аналитик Майкл Кэролан.
Ранее три четверти всех морских поставок нефти приходилось на страны Европы. Доставке сырья в страны Азии приводит к большим издержкам.
Опубликовано: Максим Алексеев
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