Argus сообщил о падении цены на российскую марку нефти Urals ниже 45 долларов за баррель

Ценовое агентство Argus сообщило о падении цены на российскую марку нефти Urals до отметки ниже 45 долларов за барель.

Нефть марки Urals, которую поставляет на мировой рынок Россия, подешевела до отметки в 43,72 доллара за баррель, сообщило ценовое агентсво Argus.

Аналитики изданя Bloomberg полагают, что на снижение стоимости российских углеводородов повлияло не столько введение потолка цен со стороны G7, ЕС и Австралии, сколько уход с европейского рынка.

"У Urals просто нет покупателей рядом, поэтому производителям приходится идти на снижение цены, чтобы привлечь покупателей из других регионов мира", - считает аналитик Майкл Кэролан.

Ранее три четверти всех морских поставок нефти приходилось на страны Европы. Доставке сырья в страны Азии приводит к большим издержкам.