Экс-глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин заявил, что автомобиль, в котором он находился, попал под обстрел ВСУ на Угледарском участке фронта.

9 декабря глава группы военных советников «Царские волки» Дмитрий Рогозин в своём Telegram-канале сообщил о том, что автомобиль, на котором он со своими соратниками добирался до передовой на Угледарском направлении, попал под обстрел со стороны Вооружённых сил Украины.

Рогозин утверждает, что ему пришлось пройти пешком «несколько километров по покрытой льдом разбитой тропе», также бывший генеральный директор «Роскосмоса» заявил, что за это время успел «поработать по неприятелю» и пообщаться с солдатами российской армии.