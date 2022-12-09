Корабль Orion прислал снимки Луны с очень близкого расстояния
2022-12-09 22:29
Космический корабль Orion прислал сделанные в рамках миссии NASA «Артемида» снимки Луны с очень близкого расстояния.
9 декабря запущенный в рамках первого этапа миссии NASA «Артемида» космический корабль Orion облетел вокруг естественного спутника Земли, его прислав многочисленные снимки.
11 декабря Orion вернется к Земле и приводнится в Тихом океане у берегов Калифорнии, после чего начнётся подготовка к следующим этапам миссии по возвращению людей на Луну.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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