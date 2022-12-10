МИД РФ: Евросоюз и НАТО хотят выдавить Россию из Закавказья
2022-12-10 01:03
В Российском МИД считают, что НАТО и Евросоюз пытаются выдавить Россию из Закавказья. Таким мнением поделился Денис Гончар, возглавляющий четвертый департамент стран СНГ в ведомстве.
Он отметил, что именно по этой причине западные страны стараются вмешаться в переговоры, которые Россия ведет с Азербайджаном и Арменией.
Гончар уверен, что речь не идет о желании Запада поспособствовать установлению мира и поддержанию стабильности в регионе.
Он также обратил внимание на то, что в Европе и США вообще не упоминают Россию в позитивном ключе и не признают важность проведения трехсторонних переговоров.
Опубликовано: Светлана Репина
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МИД РФ: Евросоюз и НАТО хотят выдавить Россию из Закавказья
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