МИД РФ: Евросоюз и НАТО хотят выдавить Россию из Закавказья

В Российском МИД считают, что НАТО и Евросоюз пытаются выдавить Россию из Закавказья. Таким мнением поделился Денис Гончар, возглавляющий четвертый департамент стран СНГ в ведомстве.

Он отметил, что именно по этой причине западные страны стараются вмешаться в переговоры, которые Россия ведет с Азербайджаном и Арменией.

Гончар уверен, что речь не идет о желании Запада поспособствовать установлению мира и поддержанию стабильности в регионе.

Он также обратил внимание на то, что в Европе и США вообще не упоминают Россию в позитивном ключе и не признают важность проведения трехсторонних переговоров.