Глава Минобороны Польши Блащак: Германия нарушила конфиденциальность переговоров о ЗРК Patriot
2022-12-10 02:32
Глава польского Минобороны Мариуш Блащак обвинил Германию в несоблюдении конфиденциальности переговоров о развертывании ЗРК Patriot.
По его словам, в немецких средствах массовой информации были опубликованы доказательства.
Ранее министр сообщил, что Польша достигла договоренности с Германией по поводу размещения на своей территории систем ПРО Patriot.
До этого Германия отказалась передавать такие системы Украине, но предложила их Польше после инцидента с падением ракеты в Пшеводуве.
Опубликовано: Светлана Репина
WP: бизнесмен Ахметов обвинил Зеленского в попытке захватить власть на Украине
Глава Минобороны Польши Блащак: Германия нарушила конфиденциальность переговоров о ЗРК Patriot
Национальный банк Беларуси исключил евро из валютной корзины
США ввели санкции против российского производителя мультфильмов «Киноатис»
Reuters: Кличко допустил «апокалипсис» в Киеве зимой из-за ракетных ударов РФ