Глава Минобороны Польши Блащак: Германия нарушила конфиденциальность переговоров о ЗРК Patriot

Глава польского Минобороны Мариуш Блащак обвинил Германию в несоблюдении конфиденциальности переговоров о развертывании ЗРК Patriot.

По его словам, в немецких средствах массовой информации были опубликованы доказательства.

Ранее министр сообщил, что Польша достигла договоренности с Германией по поводу размещения на своей территории систем ПРО Patriot.

До этого Германия отказалась передавать такие системы Украине, но предложила их Польше после инцидента с падением ракеты в Пшеводуве.