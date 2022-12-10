Times: США больше не требуют от Украины воздержаться от ударов по территории России

Издание Times со ссылкой на собственный источник в Пентагоне сообщает, что США больше не требуют от Украины отказаться от нанесения ударов по российской территории.

По информации источника, украинские военные теперь могут использовать оружие по своему усмотрению.

Единственное, на чем настаивают США – это соблюдение Женевских конвенций и законов войны в случае применения оружия, которое они поставляют на Украину.

С другой стороны, эти ограничения запрещают удары, от которых могут пострадать семьи в РФ. Украина пока соблюдает такие условия.