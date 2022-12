Виталий Здоровецкий из Мурманска, 30-летний российский блогер и бывший порноактер выбежал на поле в конце второго тайма матча 1/4 финала чемпионата мира по футболу Аргентины с Нидерландами (2:2, 4:3 по пенальти).

Сразу после того, как Лионель Месси забил пенальти Здоровеций выбежал на поле и его не смогли остановить пятеро охранников.

Ютубер и бывший порноактер, родился в Мурманске, но вырос в американском Бока-Ратон, Флорида. В юности Здоровецкий пытался стать профессиональным скейтбордистом, но не вышло. Теперь он известный человек, который также известен срывом футбольных матчей.

"Виталий. The GOAT" - с такой надписью на голом торсе Здоровецкий выбежал на поле. "Goat" в переводе с английского означает козел, но это также популярный каламбур , потому что аббревиатура GOAT в расширенном виде означает The Greatest of All Time, т.е. лучший в yf на все времена.

Рэперы так называли свои альбомы. Но это также своеобразный титул, которым годами называбт Лео Месси. Он GOAT для футбольных болельщиков, а значит, лучший в истории. И неслучайно Здровецкий пытался таким образом обозначить свое присутствие на поле в пятницу, 9 декабря.

У Здровецкого 10 миллионов подписчиков на YouTube, и у него есть опыт проведения подобных кампаний. То же самое он сделал в финале ЧМ-2014, когда Аргентина играла с Германией. Тогда россиянин вывежал на поле с надписью "прирожденный шутник".

В 2019 году его тогдашняя девушка Кинси Волански таким же образом сорвала финал Лиги чемпионов между "Ливерпулем" и "Тоттенхэмом". Она выбежала на поле в слитном черном бикини и рекламировала свой канал его канал Vitaly Uncensored (Виталий без цензуры).