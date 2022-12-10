Гончар: Запад призывает Грузию открыть второй фронт против России
2022-12-10 10:29
Представитель МИД РФ Денис Гончар утверждает, что западные страны хотят, чтобы Тбилиси открыл второй антироссийский фронт.
10 декабря официальный представитель Министерства иностранных дел России Денис Гончар дал интервью информационному агентству "ТАСС", где публично заявил, что правительство Грузии, Киев и страны НАТО интенсифицировали военные контакты и просят Грузию об открытии второго антироссийского фронта в украинском конфликте.
По мнению Гончара, войска Грузии могут пойти на то, чтобы открыть второй военный фронт против России на территории Абхазии и Южной Осетии.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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Гончар: Запад призывает Грузию открыть второй фронт против России
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