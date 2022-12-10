The Time: США больше не требуют от Украины не атаковать территории России

Британское издание сообщает об отказе Вашингтона от требований к Киеву не атаковать территориь России.

В США пересмотрели свои оценки угроз, которые исходят от Москвы, и больше не настаивают на том, чтобы Киев атаковал территорию России, пишет The Time со ссылкой на свои информированные источники в Пентагоне.

"Мы по прежнему против эскалации конфликта, оцениваем ее риски, но сейчас ситуация изменилась. Мы не запрещаем Киеву наносить удары по Крыму или по самой России", - передает издание слова своего собеседника.

The Time рассказал, что ограничением для украинских военных остаются гражданские объекты на территории России, а также запрещено ликвидировать конкретных лиц.