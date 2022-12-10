Военнопленный из ВСУ рассказал о сексуальных домогательствах иностранных наемников

Военнопленный из ВСУ Александр Мерлен утверждает, что украинские военнослужащие страдают от насильственных действий иностранных наемников.

По его словам, в военных действиях участвуют представители разных наций. Некоторые из них применяют физическую силу в отношении военнослужащих ВСУ.

Мерлен говорит, что многие наемники говорят по-польски и по-английски, некоторые из них чернокожие.

Он также отмечает, что знает о ситуациях, когда иностранные наемники предлагали украинским бойцам вступить в сексуальные отношение, а в случае отказа угрожали расправой.