Глава Госдумы России Вячеслав Володин анонсировал выплату компенсаций жителям республик Донбасса со стороны Германии и Франции.

Возглавляющий Государственную думу России Вячеслав Володин утверждает, что правительства Франции и Германии будут обязаны выплатить компенсации населению Донецкой и Луганской Народных республик после того, как бывший канцлер ФРГ Ангела Меркель назвала истинной целью Минских соглашений попытку дать Украине время на подготовку к войне с Донбассом и Россией.

По мнению Володина, Берлин и Париж несут ответственность за нанесение ущерба ДНР и ЛНР, а также за смерти мирных жителей данных республик.