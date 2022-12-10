Турция требует от США страховки для нефтяных танкеров для прохода через Босфор

Правительство Турции запросило у Вашингтона страховку для кораблей, перевозящих нефть и нефтепродукты через Босфорский пролив.

10 декабря российское информагентство "РИА Новости" со ссылкой на источник в администрации Анкары сообщило о том, что после решения стран G7 и Австралии о введении предельной цены на российскую нефть и запрета её транспортировки по морю возле берегов Турции скопилась пробка из нефтяных танкеров, ввиду чего турецкое правительство расширило требования на страхование данных кораблей.

По данным "РИА Новости", власти Турции предупредили США о том, что Анкара не пропустит нефтяные танкеры через пролив Босфор без дополнительной страховки.