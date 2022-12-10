Bloomberg: Премьер Индии Моди отказался от традиционной встречи с Путиным
Премьер-министр Индии Нарендра Моди отказался от ежегодной встречи с российским лидером Владимиром Путиным. Как информирует Bloomberg, причина - в поведении Кремля и угрозе миру применением ядерного оружия.
По информации источника, ежегодный саммит Индия-Россия отменен из-за угроз президента РФ Владимира Путина применить ядерное оружие в ходе СВО в Украине.
Индия сотрудничает с Россией и покупает нефть, которую Евросоюз больше не хочет принимать. Однако, как пишет Bloomberg, напугать мир смертоносным нападением явно перешло черту, приемлемую для индийского правительства.
Российско-индийский саммит проводится ежегодно с начала 2000-х годов. Его отменили только один раз: в 2020 году из-за эпидемии COVID-19.
Российский чиновник на условиях анонимности подтвердил Bloomberg отмену саммита.
Опубликовано: Николай Скира
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