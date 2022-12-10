NYT: отношения Польши и Германии после начала спецоперации ведут к расколу ЕС
Агентство The New York Times утверждает, что взаимоотношения между Берлином и Варшавой могут расколоть Европейский союз.
Колумнист американской газеты NYT Стивен Эрлангер утверждает, что предложение Берлина передать Польше две установки ПВО "Patriot" после падения украинских ракет на польской территории высветило новый конфликт в Евросоюзе, поскольку администрация Варшавы, сперва согласившаяся принять данные установки, попросила передать их Украине, однако после давления союзников оставила их себе.
По мнению Эрлангера, Варшава и Берлин негласно конфликтовали на протяжении нескольких десятков лет, поскольку Польше не нравятся связи Германии с Москвой. Теперь же тихая немецко-польская ссора может стать началом раскола Евросоюза, уверен Стивен Эрлангер.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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