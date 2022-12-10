МО РФ: российские военные уничтожили 2 ДРГ ВСУ в районе населённого пункта Владимировка
В Минобороны России сообщили об уничтожении 2 диверсионно-разведывательных групп ВСУ в районе населённого пункта Владимировка.
В субботу, 10 декабря 2022 года, российский генерал-лейтенант Игорь Конашенков во время брифинга Министерства обороны России сообщил о том, что служащие ВС РФ уничтожили две украинские диверсионно-разведывательные группы в окрестностях посёлка городского типа Владимировка на Южно-Донецком направлении.
Конашенков добавил, что на данном участке фронта российские военнослужащие пресекли провальные попытки ВСУ атаковать позиции ВС РФ в направлении населённых пунктов Сладкое и Шевченко ДНР, уничтожив за сутки на данном участке фронта сорок украинских бойцов, два бронетранспортера и четыре пикапа.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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