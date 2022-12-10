Минобороны России сообщило о продолжении наступления ВС РФ на Донецком направлении
2022-12-10 13:47
Генерал-лейтенант РФ Игорь Конашенков заявил, что служащие российской армии продолжают наступление на Донецком направлении.
10 декабря официальный представитель Министерства обороны России Игорь Конашенков в пресс-релизе заявил о том, что служащие Вооружённых сил Российской Федерации продолжают наступательные действия на Донецком направлении, ликвидировав за минувшие сутки спецоперации более 50 украинских боевиков.
Помимо прочего, на данном участке фронта российские военные высокоточными ударами также уничтожили 2 боевые машины пехоты, бронетранспортер и 3 пикапа украинской стороны.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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