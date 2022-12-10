Жан-Клод Ван Дамм прибыл в Ужгород на Украине, посетив частную клинику
2022-12-10 14:03
Актёр Жан-Клод Ван Дамм побывал в украинском Ужгороде, где сходил в одну из местных больниц.
10 октября ряд украинских СМИ сообщили о том, что Жан-Клод Ван Дамм без объявления своего визита прибыл в Ужгород, расположенный в закарпатской части Украины, где пришёл в одну из частных клиник, опубликовав фотографию с мастным врачом на своей странице в социальных сетях.
При этом Ван Дамм не стал распространяться о том, является ли его визит в украинскую больницу дружественным актом или же актёр действительно испытывает некие проблемы со здоровьем.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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Жан-Клод ван Дамм тайно побывал в Ужгороде, посетив частный медицинский центр
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