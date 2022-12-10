Жан-Клод Ван Дамм прибыл в Ужгород на Украине, посетив частную клинику

Актёр Жан-Клод Ван Дамм побывал в украинском Ужгороде, где сходил в одну из местных больниц.

10 октября ряд украинских СМИ сообщили о том, что Жан-Клод Ван Дамм без объявления своего визита прибыл в Ужгород, расположенный в закарпатской части Украины, где пришёл в одну из частных клиник, опубликовав фотографию с мастным врачом на своей странице в социальных сетях.

При этом Ван Дамм не стал распространяться о том, является ли его визит в украинскую больницу дружественным актом или же актёр действительно испытывает некие проблемы со здоровьем.