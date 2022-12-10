The Times: Пентагон дал Украине «зеленый свет» на атаки по целям в РФ

Пентагон выразил "молчаливую поддержку" ударам ВСУ дальнего радиуса действия по целям в России, пишет The Times.

Соображения будут касаться того, могут ли поставки оружия Киеву привести к военному противостоянию между Россией и НАТО.

"Страх эскалации изменился по сравнению с началом. Теперь все иначе. Это потому, что расчеты изменились из-за страданий и жестокости, которые испытывают украинцы", - заявил изданию источник в Министерстве обороны США.

Вашингтон теперь меньше обеспокоен тем, что новые удары с применением оружия большой дальности по территории России могут привести к резкой эскалации конфликта.

Ранее Пентагон опасался атак Украины на Россию, поскольку считал, что Кремль либо ответит тактическим ядерным оружием, либо нанесет удар по соседним странам НАТО. Однако в то же время Вашингтон не хочет, чтобы стало известно, что Киев публично получил "зеленый свет" на нападения на российскую территорию.

Госсекретарь США Энтони Блинкен представил официальную позицию Вашингтона.

"Мы не поощряли и не позволяли украинцам стрелять по России", — сказал Блинкен.

Однако представители Пентагона ясно дали понять, что запрос Киева на американское оружие большой дальности, включая ракеты и истребители, которые можно использовать для более эффективных ударов по России или Крыму, рассматривается американской стороной.

Ранее СМИ сообщали, что Украина обратилась к США с просьбой передать ракетные комплексы большой дальности при условии согласования целей, которые они будут поражать. Между тем официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Россия будет рассматривать поставку Украине ракет большой дальности как вступление США в конфликт.