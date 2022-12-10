Лещенко объяснил причину того, что Добрынин перестал выступать

Лев Валерьянович рассказал, что его друг и коллега по цеху болеет, но причину нездоровья не назвал.

Вячеслав Добрынин и Лев Лещенко давние добрые товарищи. Но, если Лещенко продолжает свою концертную деятельность, то Добрынин перестал появляться на сцене, сообщает Рамблер.

Лев Валерьянович назвал причину затворничества своего друга. У Вячеслава Григорьевича, как выяснилось, есть проблемы со здоровьем.

«У него проблемы, сидит дома. Заболел», – пояснил Лещенко. Но уточнять, чем же болен Добрынин, певец не стал.

Как известно, Вячеслав Григорьевич еще в 2018-м году перенес микроинсульт.

«Я болел три года. Сейчас чувствую себя плохо относительно периода, когда ходил и пел "Все, что в жизни есть у меня". Все, что в жизни есть у меня сейчас, - болезнь, плохое настроение и плохое самочувствие», - делился артист.

СМИ пишут, что речь у певца до нормального состояния не восстановилась, есть проблемы с опорно-двигательными функциями.