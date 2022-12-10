Рогов: ВСУ обстреляли береговую линию города Энергодар, где расположена ЗАЭС
2022-12-10 15:49
Владимир Рогов заявил, что бойцы ВСУ выпустили около полутора десятков снарядов по береговой линии города Энергодар, где расположена ЗАЭС.
В субботу после полудня, 10 декабря 2022 года, информационное агентство ТАСС, со ссылкой на председателя движения «Мы вместе с Россией» Владимира Рогова, сообщило об очередном обстреле со стороны Вооружённых сил Украины береговой линии города Энергодар в Запорожской области.
Рогов утверждает, что на данный момент в Энергодаре, где расположена крупнейшая в Европе Запорожская АЭС, зафиксировано около полутора десятков снарядов, выпущенных украинскими военнослужащими.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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