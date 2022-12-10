48-летний журналист из США умер в ложе прессы на матче Нидерланды - Аргентина на ЧМ-2022
Умер известный американский журналист Грант Уолл. 48-летний мужчина потерял сознание в дополнительное время матча 1/4 финала ЧМ-2022 по футболу между Аргентиной и Нидерландами (2:2, 4:3 - пен). Врачам не удалось его спасти.
Грант Уолл был одним из самых известных футбольных журналистов в США и работал на телеканале CBS. 48-летний мужчина сообщал о событиях, связанных, в частности, с со сборной США по футболу.
Во время чемпионата мира в Катаре Грант Вал прославился тем, что его остановили перед входом на стадион, когда он пытался войти на арену футболке с радугой.
После 30-минутного задержания службой безопасности американского журналиста отпустили и принесли извинения, в том числе делегат ФИФА, присутствовавший на матче.
По словам аргентинского журналиста Лукаса Бертеллотти, который находился радом в ложе прессы на игре Аргентина - Нидерланды, медицинская помощь Уоллу пришла быстро.
Опубликовано: Николай Скира
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