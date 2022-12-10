Канцлер ФРГ Шольц заявил о намерении продолжать дипломатические контакты с Путиным

Немецкий канцлер Олаф Шольц заявил, что продолжит дипломатические контакты с Владимиром Путиным, невзирая на разногласия.

10 декабря федеральный канцлер Германии Олаф Шольц в ходе встречи с избирателями в городе Потсдам заявил о том, что не планирует прекращать дипломатические контакты с президентом России Владимиром Путиным.

Шольц уточнил, что невзирая на факт того, что его мнение абсолютно не совпадает с мнением Путина, он намерен продолжать диалог с российским лидером, так как урегулировать украинский конфликт «не получится, если не говорить друг с другом».