DPA: за время изучения русского языка канцлер ФРГ Шольц запомнил лишь алфавит

Олаф Шольц утверждает, что изучал русский язык, однако не смог добиться в этом успеха.

В субботу немецкий журнал DPA опубликовал фрагмент интервью с местным канцлером Олафом Шольцем, который публично признался, что ранее брал вечерние курсы по изучению русского языка, пройдя восемь полноценных уроков с квалифицированным преподавателем. По словам Шольца, его попытка выучить русский не увенчалась успехом.

Олаф Шольц уточнил, что по итогам прохождения курсов изучения русского с учителем он смог выучить лишь алфавит, ввиду чего во время переговоров с Владимиром Путиным общается исключительно на немецком языке.