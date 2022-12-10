Глава СНБО Украины Данилов заявил о готовности ВСУ атаковать территории РФ

Лидер СНБО Украины Алексей Данилов утверждает, что украинская армия может атаковать российские территории.

Вечером субботы директор Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов сообщил, что украинские Вооружённые силы способны наносить удары по территориям Российской Федерации, однако приказа о полномасштабных атаках ВСУ по позициям ВС РФ в России от украинского Генштаба пока не поступало.

Данилов уверен, что подобная директива к войскам Украины может быть отдана в будущем, поскольку российские военные дислоцируются по всей территории России.