Рогов: ВСУ обстреляли из HIMARS ресторан «Привал охотника» в Мелитополе
2022-12-10 22:29
Представитель правительства Запорожской области Владимир Рогов утверждает, что украинские войска нанесли удар по Мелитополю.
Лидер совета при военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов опубликовал новое сообщение в Telegram, где заявил, что 10 декабря вооружённые силы Украины нанесли удар по ресторанному комплексу "Привал охотника" в Мелитополе.
По словам Рогова, ВСУ атаковали ресторан в Мелитополе из реактивной системы залпового огня "HIMARS" американского производства, ввиду чего на территории заведения погибло неустановленное количество мирных жителей региона.
Опубликовано: Ткачёв Андрей