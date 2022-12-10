Рогов: ВСУ обстреляли из HIMARS ресторан «Привал охотника» в Мелитополе

Представитель правительства Запорожской области Владимир Рогов утверждает, что украинские войска нанесли удар по Мелитополю.

Лидер совета при военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов опубликовал новое сообщение в Telegram, где заявил, что 10 декабря вооружённые силы Украины нанесли удар по ресторанному комплексу "Привал охотника" в Мелитополе.

По словам Рогова, ВСУ атаковали ресторан в Мелитополе из реактивной системы залпового огня "HIMARS" американского производства, ввиду чего на территории заведения погибло неустановленное количество мирных жителей региона.