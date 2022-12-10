Рогов: 2 человека погибли после ударов ВСУ из РСЗО HIMARS по городу Мелитополь

Владимир Рогов заявил, что два мирных жителя Мелитополя погибли после ударов ВСУ из РСЗО HIMARS по местному гостиничному комплексу «Привал охотника».

10 декабря глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов рассказал подписчикам своего Telegram-канала, что в результате обстрела украинской армией из американской реактивной системы залпового огня HIMARS города Мелитополь, предварительно, погибли два человека, ещё столько же получили ранения различной степени тяжести.

Рогов добавил, что в настоящее время на поражённом ударами ВСУ гостиничном «Привал охотника» пожарные расчёты пытаются локализовать возгорание и спасти людей из-под завалов.