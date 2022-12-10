The Guardian: «углеродная бомба» Катара может убить 11 млн человек

Издание The Guardian сообщает, что из-за роста добычи природного газа в Катаре в атмосферу попадет 50 млрд тонн углерода.

Госкомпания QuatarEnergy собирается увеличить добычу на морском месторождении. Такие проекты негативно воздействуют на климат, поэтому их называют «углеродными бомбами».

Эксперты из BankTrack считают, что такой масштаб выбросов приведет к засухам, тепловым волнам, наводнениям и в итоге унесет жизни около 11 млн человек.

Ущерб для мировой экономики составит 20 трлн долларов. Несмотря на это, многие западные корпорации поддержали реализацию этого проекта.