Илья Кива, который раньше был депутатом в Верховной раде Украины, считает, что Владимиру Зеленскому недолго осталось быть у власти.

Кива утверждает, что эту зиму нынешний президент может не выстоять, хотя по военному конфликту пока выполнены не все задачи.

Политик убежден, что НАТО планирует и сопровождает все военные операции, которые проводит украинская армия, а также удары, которые наносят ВСУ.

Кива покинул Украину в январе 2022 года, а в конце февраля высказался в поддержку российской спецоперации.