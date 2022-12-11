Флориан Филиппо: снабжение ВСУ – безумие в условиях нехватки оружия во французской армии

Флориан Филиппо, возглавляющий движение «Патриоты» во Франции, считает безумием поставки оружия на Украину, когда французским военным не хватает вооружений.

Он отмечает, что запасы оружия во Франции истощены, однако поставки на Украину продолжаются.

Филиппо призывает прекратить это «безумие» и приводит данные о скромных объемах производства нового оружия в стране.

По его данным, у французской армии проблемы с бронетехникой и артиллерией.