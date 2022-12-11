Шольц рассказал, зачем поддерживает контакт с Путиным

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что по-прежнему поддерживает контакты с российским президентом Владимиром Путиным.

Он отметил, что такие контакты необходимы, несмотря на разногласия и неприемлемость позиции руководства России.

По словам Шольца, Россия не дает оснований надеяться на скорое завершение конфликта на Украине.

По этой причине он хочет продолжать разговаривать с Владимиром Путиным, чтобы поймать момент, когда появится выход из ситуации.