Шольц рассказал, зачем поддерживает контакт с Путиным
2022-12-11 02:24
Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что по-прежнему поддерживает контакты с российским президентом Владимиром Путиным.
Он отметил, что такие контакты необходимы, несмотря на разногласия и неприемлемость позиции руководства России.
По словам Шольца, Россия не дает оснований надеяться на скорое завершение конфликта на Украине.
По этой причине он хочет продолжать разговаривать с Владимиром Путиным, чтобы поймать момент, когда появится выход из ситуации.
Опубликовано: Светлана Репина